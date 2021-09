Honeder-Test in Linz: Ohne Bargeld zum Bäcker

Mit Karte oder gar kontaktlos zu bezahlen - das ist nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken. Während Kunden in stationären Geschäften meist die Wahl haben, setzen manche Händler nun schon ganz auf bargeldlose Konzepte - so auch Reinhard Honeder, der mit der Filiale in der Krankenhausstraße in Linz ab heute die erste bargeldlose Bäckerei in Oberösterreich betreibt.