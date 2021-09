Seydoux „traurig“ über Daniel Craigs letzten Bond

Weltpremiere in London

Zur Weltpremiere in der Royal Albert Hall in London werden neben Hauptdarstellern Craig und Seydoux und weiteren Stars des Films auch Mitglieder der britischen Königsfamilie erwartet. Thronfolger Prinz Charles mit seiner Frau Herzogin Camilla und sein Sohn Prinz William mit Herzogin Kate haben sich angekündigt. Auch Popstar Billie Eilish, die den Titelsong „No Time To Die“ singt, soll unter den Gästen sein.