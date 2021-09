Federer über Medien: „Brauchen eine Revolution!“

Roger Federer wirbt in der Debatte um den Umgang der Medien mit Tennis-Profis um Verständnis und fordert ein Umdenken ein! „Ich glaube, wir Spieler, die Turniere und die Journalisten sollten uns zusammensetzen“, sagte der 20-fache Major-Sieger in einem „GQ“-Interview. Gemeinsam sollte hinterfragt werden, „was für euch funktionieren würde und was für uns“, so Federer. „Wir brauchen eine Revolution. Oder zumindest eine Weiterentwicklung dessen, wo wir heute stehen.“