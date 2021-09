Flächenwidmung für Megawohnbau wurde beschlossen

Die Grünen, die das Projekt vorangetrieben hatten, stimmten nicht mehr für die Umwidmung. „Was sie jetzt machen, ist reiner Populismus. Sie führen die Leute an der Nase rum“, so Schmuckenschlager. Das Verkehrsaufkommen bereitet den Anrainern große Sorgen, ein Gutachten würde das aber entkräften. „Bei der Werkstätte mit 40 Mitarbeitern gab es einst auch viel Autoverkehr“, so der Stadtchef.