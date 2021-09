Grenzgemeinden zu Salzburg bleiben konstant

Sozialdemokraten holen Bürgermeister in Lochen

Eine Überraschung gab es in Lochen. In der Mattsee-Gemeinde gab es einen Bürgermeister-Wechsel. Alfred Franz Scherr (SPÖ) setzte sich mit fast 60 Prozent bei der Direktwahl gegen Franz Wimmer (ÖVP) durch. Auch im Gemeinderat konnten die Sozialdemokraten stark zulegen und holten mit 39 Prozent um die Hälfte mehr Stimmen als beim vorigen Urnengang. Dies dürfte auf Kosten der FPÖ (-10 Prozent) gegangen sein.