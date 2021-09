Schafe aus Hirschstettner Zoo wurden umgesiedelt

Täter nach wie vor nicht ausgeforscht

Die Tierquäler sind also nach wie vor auf freiem Fuß. Damit sich ein derartiger Vorfall nicht wiederholt, stellten die Blumengärten eigene Security-Teams ein. Und die seltenen Walachenschafe wurden mittlerweile in den Pötzleinsdorfer Schloßpark umgesiedelt. „Vorerst geschah dies, um das Gehege in den Blumengärten noch tierfreundlicher zu adaptieren. Da es den Schafen dort aber sehr gut gefällt und die Parkbesucher sie lieb gewonnen haben, werden wir sie dort belassen“, heißt es dazu offiziell von den Wiener Stadtgärten.