Mit Optimismus in die heurige Maturaballsaison

Denn das Virus sorgte bereits im vergangenen Jahr dafür, dass so gut wie die gesamte Ballsaison nicht stattfinden konnte. Seit Februar 2020 mussten Anzug und Kleid im Schrank verstauben. „Aus aktueller Sicht ist eine Durchführung möglich, es kann sich aber laufend ändern. Keiner kann sagen, wie die Lage in einem Monat aussieht. Wir fahren immer noch auf Sicht, eine Planungssicherheit gibt es in unserer Branche schon länger nicht mehr“, ist Rafael Hintersteiner, Betriebsleiter vom Palais Kaufmännischer Verein in Linz, vorsichtig optimistisch. Um die 30 Bälle werden in einem „normalen“ Jahr in der beliebten Location in der Landeshauptstadt abgehalten.