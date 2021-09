Team Europa gewinnt auch vierte Laver-Cup-Auflage

Das favorisierte Team Europa hat auch die vierte Auflage des Laver Cups im Tennis gewonnen. Andrej Rublew/Alexander Zverev stellten am Sonntag mit einem 6:2,6:7(4),10:3-Erfolg über das für das Team Welt nominierte Duo Reilly Opelka (USA) und Denis Shapovalov (CAN) auf 14:1. Die Gäste können damit in Boston nicht mehr eingeholt werden. Damit bleibt die Trophäe in Händen der Europäer, die seit 2017 immer gewonnen haben. 2022 wird der Team-Wettkampf in London ausgetragen.