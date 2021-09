US-Star Richard Gere sagt gegen Matteo Salvini aus

US-Star Richard Gere wird bei dem 23. Oktober in Palermo geplanten Prozess gegen Italiens Ex-Innenminister und Chef der in Rom mitregierenden Partei Lega, Matteo Salvini, als Zeuge der Anklage teilnehmen. Dies berichtete Salvini bei einer Wahlveranstaltung. Gere hatte 2019, als Salvini Minister war, ein Rettungsschiff mit 147 Migranten an Bord besucht, dem die Einfahrt in Lampedusas Hafen verweigert wurde.