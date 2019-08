Salvini an Gere: „Alle Migranten im Jet mitnehmen“

NGO-Schiff kämpft um sicheren Hafen

„Elfter Tag an Bord, ein sehr heißer Augustsonntag. Wir halten stand, wir haben 151 Gründe es zu tun. 151 Menschen, die das Recht haben, in einem sicheren Hafen an Land zu gehen“, schrieb Open Arms auf Twitter. Open-Arms-Chef Oscar Camps hatte am Samstag mitgeteilt, Malta wolle nur die 39 zuletzt Geretteten an Land lassen - die übrigen aber nicht. „Das hat zu einem ernsthaften Sicherheitsproblem an Bord geführt. Das Ausmaß der Beklemmung dieser Menschen ist unhaltbar“, twitterte er.