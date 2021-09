Schulstraße sorgt für helle Aufregung

Probleme in der Umsetzung

Doch in der Umsetzung gibt es Probleme, der Verkehr verlagert sich in die angrenzenden Gassen. Das liegt aber nicht nur an den „Eltern-Taxis“, sondern auch an Patienten. Denn in der Straße ordiniert ein Allgemeinmediziner, dreimal in der Woche ab 7 Uhr. Sogar die Ärztekammer hat gegen die Schulstraße im Vorfeld protestiert, gebracht hat es freilich nichts. SP und Neos kritisieren daher die von Vizebürgermeister Christian Apl (Grüne) initiierte Verordnung, VP-Bürgermeisterin Andrea Kö hält aber zumindest vorerst an der Ende Oktober geplanten Evaluierung fest.