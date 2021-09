Kajak-„Blech“ für Corinna Kuhnle in Bratislava

Europameisterin Corinna Kuhnle hat eine Kajak-Medaille bei den Kanu-Weltmeisterschaften verpasst. Österreichs einzige Finalistin im Wildwasser-Slalom schrammte am Samstag als Vierte um sieben Zehntelsekunden am erhofften Edelmetall vorbei. Gold ging an Olympiasiegerin Ricarda Funk, die im neuen Kanal von Bratislava einen deutschen Doppelsieg vor Elena Apel (+2,51 Sekunden) anführte. Die Britin Kimberley Woods paddelte zu Bronze (+3,10).