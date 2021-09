„The Wire“-Star Williams starb an Überdosis Drogen

Williams starb an einer akuten Vergiftung, die durch das Zusammenwirken von Fentanyl, P-Fluorofentanyl, Heroin und Kokain zustande kam. Das ergab eine Autopsie, wie die New Yorker Gerichtsmedizin am Freitag mitteilte. Die Polizei hatte den Schauspieler am 6. September tot in seiner Wohnung im New Yorker Stadtteil Brooklyn aufgefunden.