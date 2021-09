LIVE ab 14.30 Uhr: TSV Hartberg gegen Austria Wien

Schmid erhoffte sich wieder einmal mehr Präzision im Passspiel, Bewegung und mehr Effizienz in der Offensive. Auch im Cup ließen Marco Djuricin und Co. gute Möglichkeiten liegen, danach folgten Kampf und Krampf und ein verlorenes Elfmeterschießen. Das Manko Chancenverwertung zieht sich schon seit einigen Runden. In Hartberg fehlen wird Vesel Demaku, der in der Vorwoche Gelb-Rot sah. Ansonsten stehen Schmid alle Mann zur Verfügung.