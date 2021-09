LIVE ab 17 Uhr: WSG Tirol gegen SV Ried

Noch immer wartet die WSG in der Liga auf einen Dreier. „Für uns wäre es wichtig, morgen zu punkten, damit Ried nicht abreißt. Aber es wird extrem schwer. Ried ist in einer fantastischen Verfassung, hat ein stabiles Konstrukt. So wie wir im Vorjahr, da ist auch vieles leichter gegangen“, erinnerte er an bessere Tage. Damals habe man im November und Dezember eine Serie gestartet, Ähnliches sei auch jetzt möglich. „Natürlich würde uns ein Dreier extrem helfen, ich tituliere ihn aber nicht zum Pflichtsieg. Nicht am neunten Spieltag.“