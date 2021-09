JETZT LIVE: LASK gleicht gegen die Admira aus

Die Admira schied im Cup zwar aus, gab gegen Rapid bei der 1:2-Niederlage in der Verlängerung aber einmal mehr eine respektable Figur ab. „Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen“, befand Herzog, dessen Truppe in der Liga zuletzt drei Partien in Folge ungeschlagen blieb (2 Remis, 1 Sieg). Niederlage sei freilich Niederlage: „Ich will nicht dass Selbstzufriedenheit aufkommt, wenn du so ein Spiel verlierst“, erklärte er im ORF.