Corona-Lehrerin fordert weiterhin ihren Job zurück

Die Frau hatte an einem Gymnasium in Klagenfurt Corona-Sicherheitsanweisungen ignoriert; FFP2-Masken und die Testbeaufsichtigung von Schülern mitten in der Pandemie als unzumutbar abgelehnt. Von Kollegen wurde sie als „Corona-Leugnerin“ eingestuft, diese hatten auch Angst vor ihr, wie Zeugen beim vierten Verhandlungstag vor Richterin Daniela Bliem erzählen.