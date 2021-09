ÖFB-Cup LIVE: Blitztor von Salzburg, Sturm drückt

Für Sturm, in der Liga derzeit einziger ernsthafter Verfolger von Salzburg, kommt es im „Ländle“ zu einem Deja-vu: Schon 2020 gastierte die Elf von Christian Ilzer in der zweiten Runde bei Hohenems, damals mühte man sich zu einem 2:1-Erfolg. „Wir haben letztes Jahr gesehen, dass es nicht so einfach ist, in Hohenems zu spielen“, gab Ilzer zu bedenken. Für die „Blackys“ ist es auch eine Art Aufwärmen für den Ligakracher am Sonntag bei Rapid.