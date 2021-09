Meierhofer wird vom Ersatzgoalie zum „Retter“

Nun wird der „Retter“ aber dringend gebraucht, denn Christoph Nicht zog sich einen Kahnbeinbruch an der Hand zu. „Wir haben sofort danach telefoniert, denn keiner kann sich so in diese Lage reinversetzen wie ein anderer Tormann“, so Meierhofer, für den jetzt die große Stunde schlägt. Bereits im Mai erzählte er der „Steirerkrone“, dass er ums Stammleiberl kämpfen will. Nun hat er die Chance, sich in den nächsten Wochen zu beweisen. „Das ist für mich kein Druck, vielmehr ist es die Freude, endlich wieder spielen zu können“, sagt der seit Kindheitstagen leidenschaftliche GAK-Fan.