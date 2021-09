Schüler radeln mit Lehrern gemeinsam um die Wette

Teilnahmeberechtigt sind alle Schüler, Lehrer sowie das Schulpersonal. Diese melden sich einmal über die kostenlose App an, wählen ihre Schule aus, gründen oder suchen sich ein Team, für das sie starten wollen, danach wird der Weg auf dem Rad getrackt. So entsteht in den nächsten Wochen eine einzigartige Schul-Challenge: Welche Schule hat die meisten Teilnehmer? Welches Team legt die meisten Kilometer zurück? Wer sind die fleißigsten Radfahrer? Sind die Lehrer sportlicher oder die Schüler?