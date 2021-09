Naomie Harris liebt Rolle der Miss Moneypenny

„Kompletter Kulturwandel“ in Filmindustrie

Harris stellt zudem einen starken Wandel in der Filmindustrie fest. Seit dem Start der Me-Too-Bewegung, die sexuelle Übergriffe in der Branche offenlegte, habe sich der Umgang stark verändert. Mobbing und Belästigung würden nicht mehr toleriert, so Harris. „Nach Jahrzehnten von Missbrauch an Frauen in der Filmindustrie hat es einen kompletten Kulturwandel über einen unglaublich kurzen Zeitraum, sagen wir fünf Jahre hinweg, gegeben.“