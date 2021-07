Daniel Craig: Nach „Spectre“ war er fast zu kaputt

„Wir müssen die Geschichte zu Ende bringen“

„Wir fingen an, darüber zu reden und ich sagte: ,Es könnte eine Geschichte geben, die wir hier zu Ende bringen müssen - etwas, das wir in Casino Royale begonnen haben. Etwas, das mit Vesper und Spectre zu tun hat und etwas, das in gewisser Weise damit verbunden ist.‘ Dann begann die ganze Sache, Formen anzunehmen. Und ich dachte: Jetzt geht‘s los.“ Nach fünf Bond-Filmen hängt Craig nun jedoch seinen Job als 007-Agent endgültig an den Nagel.