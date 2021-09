Lechner: „Völlige Gerechtigkeit bleibt unmöglich!“

Die Spielleiter kommentieren knapp strittige Szenen, wenn sich daraus eine Bild-Text-Schere ergibt, der Referee etwa von einem nicht foulwürdigen Schubser spricht, obwohl ein Spieler zusätzlich an den Füßen getroffen wurde, reagiert der VAR. Bei einem Elferpfiff geht es eventuell schnell - wenn der VAR das Foul bestätigt. Stressiger wird es, wenn ein klarer und offensichtlicher Fehler des Schiedsrichters vorliegt. „Welche Bilder werden dann gezeigt - und vor allem, in welchem Tempo?“ so Lechner. Bis zu 70, 80 Prozent verlangsamte sowie Standbilder kann der VAR aufbereiten - was hilft zu zeigen, ob etwa ein Ball an der Hand war. Allerdings sehen gewisse Attacken verlangsamt schlimmer aus - eine Gratwanderung. „Weshalb die völlige Gerechtigkeit unmöglich bleibt, aber das Spiel wurde fairer“, so Lechner.