Elfmeter dank VAR: Diese Szene erhitzt die Gemüter

In der 72. Minute fliegt ein hoher Ball in Richtung Karim Adeyemi. Der Salzburg-Goalgetter will sich den Ball mitnehmen, doch zuvor kommt es zum Kontakt mit Kevin Wimmer. Sofort fällt der Stürmer in theatralischer Manier zu Boden. Der Rapid-Verteidiger versucht noch zurückzuziehen, doch kann die Berührung mit Adeyemi nicht mehr verhindern.