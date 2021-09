Kühbauer über VAR: „Spenden wir lieber das Geld!“

Didi Kühbauer ist spätestens seit Sonntag kein VAR-Fan mehr. Nach dem ereignisreichen Spiel seiner Rapid-Mannschaft in Salzburg (0:2) ließ er überhaupt mit einem selbstlosen Vorschlag aufhorchen. Anstatt weiter Geld in die VAR-Technologie zu investieren, schlug er vor: „Spenden wir das Geld lieber!“ Schiri Markus Hameter wird in diesem Leben übrigens wohl nicht mehr Busenfreund des Rapid-Trainers.