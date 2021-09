Blaue Impf-Rebellen | Bessere Zukunft

Mit ihrer brachialen Ablehnung der Corona-Impfung gelingt es der FPÖ zuletzt in Umfragen ihre Zustimmungswerte wieder deutlich über jene aus dem Nach-Ibiza-Tief zu hieven. Besonders Parteichef Herbert Kickl wettert mit verbaler Gewalt gegen die „Impf-Experimente“, erst jüngst sprach er davon, die Regierung wolle die Leute so „frustrieren, dass sie sich freiwillig in die Nadel stürzen“. Er selbst betont ja stets, mit „gutem“ Beispiel voranzugehen und sich nicht impfen zu lassen. Nun wird aber bekannt, dass sich eine ganze Reihe von Spitzen-Blauen dem Vorbild Kickls nicht anschließen und sich lieber - wohl freiwillig - doch schon „in die Nadel gestürzt“ haben. Der laut ausgeprochene Rat Kickls, sich statt impfen zu lassen lieber auf Vitamine, Bitterstoffe wie im Grüntee oder viel Bewegung an der frischen Luft zu verlassen, scheint bei vielen blauen Funktionären nicht wirklich anzukommen. So werden nun als Impf-Rebellen unter anderem der Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp und die blauen Landtagsabgeordneten im Wiener Rathaus geoutet, auch Partei-Urgestein Harald Vilimsky und mit ihm sämtliche freiheitlichen EU-Parlamentarier haben es getan, ebenso Ex-Staatssekretär Hubert Fuchs sowie Nationalratskollege Martin Graf. Auch die blauen Landesspitzen und ein Großteil der FPÖ-Parlamentarier sollen geimpft sein. Und haben sich damit wohl in Kickls Augen zu „Versuchskaninchen“ gemacht. Ob dieses Outing bei den radikalen Impf-Gegnern, die von der Kickl-Linie begeistert sind, gut ankommt?