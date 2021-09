Interesse am Einzelhandel: 100 neue Lehrlinge

Viele neue Gesichter beim Einkaufen: Fast 100 neue Lehrlinge hieß die Lebensmittelhandelskette Hofer nun in ihren Zweigniederlassungen in Trumau im Bezirk Baden sowie in Stockerau im Bezirk Korneuburg willkommen. Und in Perchtoldsdorf wurde die Filiale modernisiert und um 300 Quadratmeter vergrößert.