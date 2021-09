Nächste Bayern-Gala: „Die Gier ist unglaublich“

Neun Punkte fehlen Leipzig nach dem schwächsten Bundesliga-Start der Club-Geschichte schon auf die Bayern, in sechs Pflichtspielen (exkl. Cup) steht nur ein Sieg zu Buche. „Wir hätten dieses Spiel gewinnen müssen, aber es kommt“, sagte Marsch am Samstag und gestand: „Wir sind in einer schwierigen Phase, aber ich glaube an die Mannschaft.“ Amadou Haidara (71.) rettete in einem mitreißenden Offensiv-Spektakel den Punkt für die Sachsen.