Brüste von Burgenländerin wachsen immer weiter

Operation wäre sehr teuer

„Meine Tochter ist eine Kämpferin. Sie hat in den letzten Jahren viel an Körpergewicht abgenommen, doch die Erkrankung lässt sich nicht so leicht in den Griff kriegen“, erklärt die Mutter. Im Familienverband finde ihre Tochter den nötigen Halt. Eine Operation ist kostspielig, wäre jedoch finanzierbar, „wenn alle Verwandten etwas Geld zusammenlegen“. Vielmehr geht es den Eltern aber um offizielle Anerkennung dieser Krankheit: „Bei Anfragen um Zuschüsse gab es bei der Gesundheitskasse lediglich Absagen.“