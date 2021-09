„Maske für geimpfte Handelsangestellte ist unfair“

Keine Cluster in Supermärkten

In den Lebensmittelgeschäften kam es weder zu irgendwelchen Clustern noch zu vermehrten Ansteckungen. Mair: „Aus epidemiologischer Sicht ist nicht nachvollziehbar, warum geimpfte oder genesene Mitarbeiter nicht von der Maske befreit werden können.“ Ein Einkauf im Lebensmittelhandel ist längst nicht so zeit- und beratungsintensiv, wie es in anderen Branchen der Fall ist, führt Mair weiter aus.