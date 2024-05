Schmiedl plant Charity für missbrauchte 12-Jährige

Gemeinsam mit der Organisation „Global Family“ konnte in Windeseile eine Veranstaltung auf die Beine gebracht werden, die sich wirklich sehen lassen kann. Am 10. Juni ist es soweit: Im Schutzhaus Zukunft in Wien kommen verschiedene Persönlichkeiten aus der Kunst- und Kulturszene zusammen und sogar Schmiedls Lieblingsverein Rapid Wien ist mit dabei: „Es ist wirklich sehr groß geworden“, schwärmt Max im krone.tv-Interview.