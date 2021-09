Jobs mit Impfanforderung: „Muss sachgerecht sein“

Dass Jobsuchende eine via Arbeitsmarktservice (AMS) vermittelte zumutbare Stelle nicht ablehnen können, wenn der Arbeitgeber eine Covid-Schutzimpfung verlangt, sorgt weiter für Aufregung. Kritik an der Regelung kam von SPÖ, FPÖ und Arbeiterkammer (AK). Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) bezog am Donnerstag auf Twitter Stellung in der Diskussion: „Es muss immer verhältnismäßig und sachgerecht sein. Aber wenn ein Arbeitgeber jemanden ohne Impfung nicht einstellen möchte, gibt es in der Regel auch keine Sanktion für den Arbeitnehmer.“