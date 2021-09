„Bild“ findet Österreichs AMS-Erlass „knallhart“

Baden-Württemberg: Kein Lohnersatz für Ungeimpfte in Quarantäne

In Deutschland gelten es indes andere Verschärfungen für Ungeimpfte: So gibt es in Baden-Württemberg es seit Donnerstag keine Lohnersatzzahlungen mehr für Menschen in Quarantäne, die nicht gegen Covid-19 geimpft sind. Rheinland-Pfalz zieht damit am 1. Oktober nach, auch Hessen will dem Beispiel folgen. Ein solcher Schritt ist in Österreich gar nicht möglich, da das Epidemiegesetz regelt, dass in der Quarantäne der Lohn fortgezahlt wird - unabhängig vom Verschulden.