70 bis 80 Corona-Neuinfektionen täglich in Braunau

Das Lachen ist dem Braunauer Bezirkshauptmann Gerald Kronberger schon seit Längerem vergangen. Schuld daran sind die Impfgegner in acht Gemeinden, wo weniger als 45 Prozent der Bevölkerung den schützenden Stich bekommen haben. In diesen Schlusslichtern der bundesweiten Impfstatistik tobt das Virus besonders stark: „Wir haben täglich 70 bis 80 Neuinfektionen. Die meisten genau in diesen acht Gemeinden“, sagt Kronberger.