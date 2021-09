Corona: Ausreisekontrollen im Bezirk Braunau fix

Impfangebote im Bezirk Braunau noch einmal aufgestockt

Zur Impfung stehen schon jetzt viele Möglichkeiten bereit: sowohl die Impfstraße des Landes OÖ in der Bezirkssporthalle Braunau als auch Pop-up-Impfstellen an der Herbstmesse Braunau (17.-19.9.) und in der Gruppenpraxis Dr. Puttinger/Dr. Schlieber in Uttendorf (16.-31.10.) zur Verfügung. Zusätzliche Kapazitäten werden mit mobilen Impfteams kurzfristig geschaffen. Diese starten bereits am Wochenende. Der Impfbus des Landes ist zudem kommende Woche im Bezirk unterwegs.