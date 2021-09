Golfcart stürzt Abhang hinunter: 4 Schwerverletzte

Ein nicht alltäglicher Unfall mit höchst dramatischen Folgen hat sich am Donnerstagnachmittag in Spitz an der Donau im niederösterreichischen Bezirk Krems abgespielt. Ein Golfcart, besetzt mit vier Pensionisten im Alter zwischen 67 und 77 Jahren, kam auf einem Weinberg offenbar der Böschung zu nahe und stürzte in der Folge den Abhang hinunter. Zwei der Insassen wurden lebensgefährlich verletzt, die beiden weiteren schwer.