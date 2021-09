Stadt-Ranking: Hier lebt man am (un)entspanntesten

Entspanntes Leben in Reykjavik

Verglichen wurden aber nur Städte, für die es auch zuverlässige Daten gab. So blieben letztlich 100 Städte im Ranking erhalten. Besonders relaxt lebt es sich demnach in Reykjavik, der Hauptstadt Islands, dicht gefolgt von Bern in der Schweiz und Helsinki (Finnland).