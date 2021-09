Alanis Morissette verärgert über Doku „Jagged“

„Ich habe zugestimmt, an einem Beitrag über die Feier des 25. Jubiläums von [dem Album] ,Jagged Little Pill‘ teilzunehmen, und wurde in einer sehr verletzlichen Zeit interviewt (während ich mitten in meiner dritten postnatalen Depression steckte)“, schrieb Morissette. Als sie den ersten Schnitt des Films gesehen habe, sei ihr klar geworden, „dass unsere Visionen tatsächlich schmerzlich voneinander abweichen“.