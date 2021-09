Bosnier mit Baseballschläger verprügelt

Am Montagabend kam es in Salzburg zu einem Treffen zwischen einem 30-jährigen Bosnier und einem 25-jährigem Österreicher. Der Grund: eine Aussprache bezüglich einer vorangegangenen Auseinandersetzung. Der Bosnier war in der Annahme, dass der Österreicher allein kommen würde. Doch bei dem Treffen waren noch zwei weitere derzeit unbekannte Männer anwesend. Diese zwei sowie der Österreicher schlugen laut Angaben von Zeugen ohne ersichtlichen Grund plötzlich auf den Bosnier ein.