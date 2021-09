Wien: Arbeiter erlitten schwere Vergiftungen

Der folgenschwere Unfall geschah gegen 8.15 Uhr. Ein Arbeiter war auf einem Firmengelände in der Simmeringer Wildpretstraße in den Kessel eines Tankwagen-Aufliegers geklettert, berichtete Gerald Schimpf von der Wiener Berufsfeuerwehr. In dem Kessel werde normalerweise Bitumen transportiert, präzisierte er. Allerdings befanden sich giftige Gase in dem Kessel, der Mann sei ohnmächtig geworden.