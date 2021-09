China dämmt Werbung für Schönheitsoperationen ein

China sagt der Werbung für boomende Schönheitsoperationen den Kampf an. Es sei zwingend nötig und dringend, die Anzeigen auf Postern und Bahnhöfen, in Fernsehsendungen oder sozialen Medien zu regulieren, da sie überhandnähmen und einige falsche Behauptungen aufstellten. Bis 2022 könnte der schon jetzt riesige Markt für Beauty-OPs in der Volksrepublik auf umgerechnet 39,47 Milliarden Euro wachsen.