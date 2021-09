Rihanna & Asap Rocky: Liebes-Auftritt bei Met Gala

Liebe lag in der Luft!

Dass die zwei Musiker bis über beide Ohren ineinander verliebt sind, das konnte an diesem Abend auch wirklich jeder sehen. Gemeinsam posierten sie vor den Fotografen - Rihanna in einen wuchtigen schwarzen Mantel gehüllt, ihr Liebster in eine Patchwork-Decke, unter der sich ein schwarzer Anzug versteckt hielt - und turtelten, was das Zeug hielt.