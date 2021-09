„Fit for 55“: Verhandlungen zu Klimapaket starten

Um die globale Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, sollen bis 2030 55 Prozent der CO2-Emissionen eingespart und bis 2050 gar kein CO2 mehr in die Atmosphäre geblasen werden. Gelingen soll das durch die Umsetzung des von der EU-Kommission im Juli präsentierten Klimapakets „Fit for 55“. Am Dienstag beginnen dazu die Verhandlungen im EU-Parlament.