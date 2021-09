Die 99ers sorgen für eine „grüne Premiere“

Rund 420 Tonnen CO2 werden bei allen Heimspielen produziert, die gilt es zu kompensieren. Der Großteil davon wird von Spielern, Funktionären und den Fans bei der An- und Abreise produziert. „Der Betrieb der Eisaufbereitungsanlage macht dabei nur 16 Prozent aus.“ Gemeinsam mit dem Forstbetrieb „Franz-Mayr-Melnhof-Saurau“ werden in den nächsten drei Jahren jährlich rund 2000 Bäume in der Steiermark auf bisherigen Nichtwaldflächen gepflanzt. „Damit können wir die Kompensierung direkt in der Steiermark realisieren“, sagt Vollmann.