„Wie im Himmel“: Ein Stückerl Schweden fürs Herz

Was für ein Start in die Theatersaison! Bei der Premiere des Musicals „Wie im Himmel“ im Musiktheater Linz wurde gelacht, geweint und applaudiert, was das Zeug hielt - das Stück rund um einen Dirigenten, der in sein schwedisches Heimatdorf zurückkehrt und dort Liebe, Freundschaft und Erlösung findet, traf das Publikum mitten ins Herz. Genau das richtige gegen Corona-Blues.