Vettel-Zukunft: „Unsinn! Wir haben keinen Plan B“

Aston Martins Teamchef Otmar Szafnauer hat Zweifel an einer weiteren Zusammenarbeit mit Sebastian Vettel weggewischt. Angebliche Spannungen in den Verhandlungen seien „absolut hundertprozentiger Unsinn“, versicherte der 57-Jährige am Rande des Formel-1-Rennens in Italien. „Wir haben keinen Plan B. Er hat keinen Plan B“, bekräftigte Szafnauer.