Liendl sauer: „Sowas habe ich noch nie erlebt!“

Doch das war noch nicht alles. „Für mich wirklich unverständlich so eine Leistung und dann auch noch so einen Arroganzanfall zu bekommen - nicht nur mir gegenüber, sondern anderen Spielern auch - ist nicht akzeptabel“, schimpfte Liendl. Der WAC ist nach der Niederlage Sechster, die Hartberger kletterten in der Tabelle auf Rang vier.