Die kleine Botin fragt nach

Gezieltes Fragen hält das Gespräch aufrecht: Vor allem Fragen, die das Kind nicht mit „ja“ oder „nein“ beantworten kann, machen es uns Eltern möglich, einen ehrlichen und guten Einblick in den Alltag der Kinder zu bekommen. „Was war heute besonders lustig?“ „Worüber habt ihr im Sachunterricht gesprochen?“ „Was ist dir heute richtig gut gelungen?“ Wichtig ist, alle Ablenkungen auszublenden und sich voll auf das Kind einzulassen. Was im September ruhig und entspannt beginnt, bringt Gelassenheit für die stressigen Phasen in Prüfungszeiten. Gespräche wie diese helfen uns, den Tag zusammen, in Verbindung miteinander und positiv ausklingen zu lassen.