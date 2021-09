Verrücktes Video: Verstappen heizt durch Palermo

Zur Einstimmung auf das Formel-1-Rennen in Monza am kommenden Sonntag hat die PR-Abteilung von Red Bull wieder einmal alle Register gezogen. Die Verantwortlichen ließen Superstar Max Verstappen einfach einmal durch Palermo glühen. Was dabei heraus kam: ein verrücktes, schier kunstvolles Video. Sehen Sie hier selbst!