Jeder 3. Corona-Patient muss auf Intensivstation

In Wiens Krankenhäusern werden wieder einige normale Stationen zu Überwachungsstationen für Covid-19-Intensivpatienten umfunktioniert, im AKH sind nach Angaben Staudingers zwei Intensivstationen erneut komplett für Covid-Patienten reserviert. Die Vorgehensweise sei „notwendig“, so der Intensivmediziner am Montag im Interview mit Puls 24. Man habe am vergangenen Wochenende „viele, viele Anfragen“ von Wiener Spitälern bekommen, und „wir sind heute zum ersten Mal in der Situation, dass wir kein einziges freies Bett mehr im Haus hatten“.